Festival de Rocamadour Ensemble la Sportelle & orchestre

Rocamadour Lot

Tarif : 5 – 5 – 95 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 21:00:00

fin : 2026-08-23 22:15:00

Date(s) :

2026-08-23

Composé à Weimar en 1713, le BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis déploie un itinéraire de l’angoisse vers la confiance, alternant voix solistes et chœurs

Composé à Weimar en 1713, le BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis déploie un itinéraire de l’angoisse vers la confiance, alternant voix solistes et chœurs. Dix ans plus tard, à Leipzig, le Magnificat BWV 243 met en musique le chant de joie de Marie en douze sections contrastées. Ces deux œuvres, reflet du chemin de la plainte à l’exultation, seront interprétées dans une version chambriste par le chœur de solistes l’Ensemble la Sportelle.

.

Rocamadour 46500 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Composed in Weimar in 1713, BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis unfolds an itinerary from anguish to confidence, alternating solo voices and choirs

L’événement Festival de Rocamadour Ensemble la Sportelle & orchestre Rocamadour a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Vallée de la Dordogne