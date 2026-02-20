Festival de Rocamadour Le Concert de l’Hostel Dieu Rocamadour

Festival de Rocamadour Le Concert de l’Hostel Dieu

Basilique Saint-Sauveur Rocamadour Lot

Tarif : 5 – 5 – 95 EUR

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20 22:10:00

2026-08-20

Le jeu de l’ombre et de la lumière dans l’œuvre sacrée de Vivaldi

Le jeu de l’ombre et de la lumière dans l’œuvre sacrée de Vivaldi. Les motets de Vivaldi, composés pour la plupart pour les filles de la Pietà, anges de lumières sur terre, sont l’incarnation musicale de ces espoirs. Tempêtes et bourrasques musicales présentent en nombre dans ces miniatures lyriques, métaphores de ces turbulences qui accablent l’humanité, précèdent l’apparition de la lumière. Car dans les convulsions de la nature inquiète, luit déjà la Divina Stella, l’étoile divine qui éclaire l’humanité. Ce clair-obscur qui habite les œuvres de notre sélection, vibrantes et théâtrales, nous enseignent la patience et la confiance en des jours meilleurs, ou la musique guidera les âmes inquiètes.

Basilique Saint-Sauveur Rocamadour 46500 Lot Occitanie

English :

The interplay of light and shadow in Vivaldi’s sacred works

