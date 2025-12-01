Festival de Rocamadour: Les Mardis de l’Orgue: Nicola Procaccini

Rocamadour Lot

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Pour ce quatrième rendez-vous des Mardis de l’orgue en septembre 2026, Nicola Procaccini se produit sur le Grand Orgue Jean Daldosso de la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour.

Originaire d’Italie, formé à Fermo et Hambourg, il a fait ses études d’orgue au CNSMD de Paris dans les classes d’Olivier Latry et Thomas Ospital. Lauréat de plusieurs concours internationaux et ancien résident artistique au Japon, il se produit régulièrement en récital et comme continuiste dans le domaine de la musique ancienne. Il a enregistré un album Reflet sur l’air, au Label Rocamadour, regroupant la musique de Duruflé, Alain et Messiaen sur l’orgue Puget de la Dalbade de Toulouse

Durée: une heure .

Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 82 92 67 40

English :

For the fourth Organ Tuesdays in September 2026, Nicola Procaccini performs on the Grand Orgue Jean Daldosso at Rocamadour’s Basilique Saint-Sauveur.

Originally from Italy, trained in Fermo and Hamburg, he studied organ at the CNSMD in Paris with Olivier Latry and Thomas Ospital

