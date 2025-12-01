Festival de Rocamadour: Les Mardis de l’Orgue: Quentin Du Verdier

Rocamadour Lot

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 20:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Originaire de Corrèze, Quentin du Verdier retrouve Rocamadour pour l’ultime rendez-vous des Mardis de l’orgue de la saison, sur le Grand Orgue Jean Daldosso de la Basilique Saint-Sauveur

Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris après un passage au Conservatoire de Versailles, il est lauréat de quatre premiers prix internationaux, dont le concours Elizabeth B. Stephens à Atlanta et le concours Darasse, qui lui a valu le titre de Jeune organiste de l’année par l’ECHO. Il se produit régulièrement en France et à l’étranger, tant en soliste qu’en formation, et développe la pratique musicale dans sa région en travaillant avec la maîtrise et le chœur de l’ensemble scolaire Edmond Michelet à Brive-la-Gaillarde depuis 2022

Il a enregistré au Label Rocamadour son premier album Aux origines de l’orgue français, regroupant des œuvres et compositeurs de la genèse du style classique organistique français

Durée: une heure .

Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 82 92 67 40

English :

From Corrèze, Quentin du Verdier returns to Rocamadour for the final Organ Tuesdays of the season, on the Grand Orgue Jean Daldosso in the Basilique Saint-Sauveur

A graduate of the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, after a spell at the Conservatoire de Versailles, he is the winner of four international first prizes, including the Elizabeth B competition

