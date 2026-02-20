Festival de Rocamadour Renaud Capuçon & Guillaume Bellom

Rocamadour Lot

Tarif : 5 – 5 – 95 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 21:30:00

fin : 2026-08-24 22:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Entre 1717 et 1723, Jean-Sébastien Bach réside à Köthen au service du prince Léopold, un mécène passionné de musique

Entre 1717 et 1723, Jean-Sébastien Bach réside à Köthen au service du prince Léopold, un mécène passionné de musique. Libéré des responsabilités religieuses de Weimar, il se consacre à la musique instrumentale et compose les six Sonates pour violon et clavecin, BWV 1014 à 1019. Ces sonates, généralement en quatre mouvements alternant lent et vif, révolutionnent le rôle du clavier qui dialogue pleinement avec le violon.

Fidèles du Festival de Rocamadour et complices de longue date, Renaud Capuçon et Guillaume Bellom s’attaquent naturellement à ce répertoire exigeant avec les sonates BWV 1016, 1017 et 1018. Leur duo fera ressortir toute la profondeur, la fluidité et la poésie de ces chefs-d’œuvre intemporels, offrant au public un dialogue musical à la fois vivant et subtil.

.

Rocamadour 46500 Lot Occitanie contact@rocamadourfestival.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between 1717 and 1723, Johann Sebastian Bach lived in Köthen in the service of Prince Leopold, a patron with a passion for music

L’événement Festival de Rocamadour Renaud Capuçon & Guillaume Bellom Rocamadour a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Vallée de la Dordogne