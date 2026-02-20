Festival de Rocamadour Tenebrae Choir & Ensemble la Sportelle Souillac

Festival de Rocamadour Tenebrae Choir & Ensemble la Sportelle

Abbatiale Sainte-Marie Souillac Lot

Tarif : 5 – 5 – 95 EUR

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19 21:30:00

2026-08-19

Le Tenebrae Choir et l’Ensemble la Sportelle se retrouvent pour un programme qui plonge au cœur de la musique chorale romantique allemande, là où la spiritualité luthérienne se nourrit d’une expressivité nouvelle héritée de Jean-Sébastien Bach.

Au centre, le Cantus Missae de Josef Rheinberger, sommet de la messe a cappella du XIXe siècle, déploie un art du contrepoint et une richesse harmonique qui allient ferveur liturgique et lyrisme romantique. Autour de cette œuvre pivot, Reger, Brahms et Mendelssohn revisitent la tradition du motet en lui conférant une densité harmonique et une tension dramatique inédites. Les motets de Jean-Sébastien Bach, modèles structurels et spirituels, encadrent le parcours, affirmant la continuité d’un héritage polyphonique séculaire.

Abbatiale Sainte-Marie Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

The Tenebrae Choir and Ensemble la Sportelle reunite for a program that plunges to the heart of German Romantic choral music, where Lutheran spirituality is nourished by a new expressiveness inherited from Johann Sebastian Bach.

At its center, Josef Rheinberger’s Cantus Missae, the pinnacle of 19thcentury a cappella mass, deploys an art of counterpoint and harmonic richness that combine liturgical fervor and Romantic lyricism

