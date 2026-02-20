Festival de Rocamadour The King’s Singers Rocamadour

Festival de Rocamadour The King’s Singers

Abbatiale Sainte-Marie Rocamadour Lot

Tarif : 5 – 5 – 95 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 22:10:00

Date(s) :

2026-08-21

Les routines apportent confort, structure et familiarité à notre vie quotidienne. Nous avons tous besoin de ces routines aujourd’hui, mais elles existent depuis des siècles, beaucoup d’entre elles provenant des répétitions quotidiennes de la vie religieuse. En s’appuyant sur trois des offices monastiques traditionnels, ce programme vise à évoquer les rituels qui structuraient la vie quotidienne en Angleterre au XVIe siècle.

Dans ce cadre, nous explorerons une partie de la musique glorieuse et résonnante qui retentissait pour la première fois dans les grandes cathédrales de la Renaissance anglaise de la simplicité du plain-chant au drame choral des messes et motets. Pour nous six, c’est personnel. Nous avons grandi avec cette musique, apprenant notre art dans l’ancienne tradition chorale anglaise et ses rythmes quotidiens. Renaissance est notre ode à cet héritage intact, capturé dans la pierre ancienne et le verre coloré.

Abbatiale Sainte-Marie Rocamadour 46200 Lot Occitanie

Routines bring comfort, structure and familiarity to our daily lives

