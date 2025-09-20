Festival de Sagonne Sagonne
vendredi 31 juillet 2026 · Sagonne
Informations pratiques
Sagonne
Festival de Sagonne
Sagonne Cher
Tarif : 12 – 12 – 95 EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Le Festival de Sagonne propose un week-end de concerts et de rencontres musicales dans le cadre exceptionnel du village médiéval et de son château. Un rendez-vous culturel convivial mêlant musique, patrimoine et découvertes artistiques.
Programmation
Vendredi 31 juillet 15h30 concert du stage de chant choral, 16h45 conte musical
Samedi 1er août 14h30 Le Requiem de Mozart, 16h00 concert jazz, 20h30 Les Quatre Saisons de Vivaldi
Dimanche 2 août 10h30 promenade musicale
Informations et billetterie contact@festisagonne.fr | 07 80 96 53 19
www.festisagonne.fr 12 .
Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 7 80 96 53 19 contact@festisagonne.fr
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English :
The Sagonne Festival offers a weekend of concerts and musical events in the exceptional setting of the medieval village and its castle. A friendly cultural gathering that blends music, heritage, and artistic discoveries.
L’événement Festival de Sagonne Sagonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire en Berry
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