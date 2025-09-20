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AGENDA · Sagonne

Festival de Sagonne Sagonne

vendredi 31 juillet 2026 · Sagonne

Festival de Sagonne Sagonne

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Ville
18600 Sagonne
Département
Cher
Tarif
12 12 95 12 Tarif de base plein tarif

Sagonne

Festival de Sagonne

Sagonne Cher

Tarif : 12 – 12 – 95 EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-31
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-31

Le Festival de Sagonne propose un week-end de concerts et de rencontres musicales dans le cadre exceptionnel du village médiéval et de son château. Un rendez-vous culturel convivial mêlant musique, patrimoine et découvertes artistiques.
Programmation

Vendredi 31 juillet 15h30 concert du stage de chant choral, 16h45 conte musical
Samedi 1er août 14h30 Le Requiem de Mozart, 16h00 concert jazz, 20h30 Les Quatre Saisons de Vivaldi
Dimanche 2 août 10h30 promenade musicale

Informations et billetterie contact@festisagonne.fr | 07 80 96 53 19
www.festisagonne.fr 12  .

Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 7 80 96 53 19  contact@festisagonne.fr

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English :

The Sagonne Festival offers a weekend of concerts and musical events in the exceptional setting of the medieval village and its castle. A friendly cultural gathering that blends music, heritage, and artistic discoveries.

L’événement Festival de Sagonne Sagonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire en Berry

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