Informations pratiques

Sagonne

Festival de Sagonne

Sagonne Cher

Tarif : 12 – 12 – 95 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Le Festival de Sagonne propose un week-end de concerts et de rencontres musicales dans le cadre exceptionnel du village médiéval et de son château. Un rendez-vous culturel convivial mêlant musique, patrimoine et découvertes artistiques.

Programmation

Vendredi 31 juillet 15h30 concert du stage de chant choral, 16h45 conte musical

Samedi 1er août 14h30 Le Requiem de Mozart, 16h00 concert jazz, 20h30 Les Quatre Saisons de Vivaldi

Dimanche 2 août 10h30 promenade musicale

Informations et billetterie contact@festisagonne.fr | 07 80 96 53 19

www.festisagonne.fr 12 .

Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 7 80 96 53 19 contact@festisagonne.fr

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English :

The Sagonne Festival offers a weekend of concerts and musical events in the exceptional setting of the medieval village and its castle. A friendly cultural gathering that blends music, heritage, and artistic discoveries.

L’événement Festival de Sagonne Sagonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire en Berry