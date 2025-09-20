Jean Chen présente son dernier ouvrage Jeanne d’Arc et les villes qu’elle a traversées Sagonne

Jean Chen présente son dernier ouvrage Jeanne d’Arc et les villes qu’elle a traversées

Jean Chen présente son dernier ouvrage Jeanne d’Arc et les villes qu’elle a traversées , le 25 juillet 2026 au château de Sagonne !

À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage Jeanne d’Arc et les villes qu’elle a traversées , Jean Chen exposera de nombreuses œuvres, le samedi 25 juillet au château de Sagonne.

L’après-midi, l’artiste réalisera une séance de dédicace de son ouvrage à partir de 16h.

La journée se terminera par des causeries à partir de 18?h, durant lesquelles l’auteur échangera sur son parcours avec l’un de ses coauteurs.

Entrée libre 0 .

2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

English :

Jean Chen presents his latest book: Jeanne d?Arc et les villes qu?elle a traversées , on July 25, 2026 at Château de Sagonne!

