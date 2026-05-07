Festival de Saint-Céré Ensemble Théodora Saint-Céré
Festival de Saint-Céré Ensemble Théodora Saint-Céré jeudi 6 août 2026.
Saint-Céré
Festival de Saint-Céré Ensemble Théodora
Saint-Céré Lot
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Cristallisé autour d’un quatuor féminin, l’ensemble explore les liens entre les nations européennes à l’époque baroque, avec une attention particulière portée aux compositeurs expatriés.
Le 6 août, Expats, tea time & country dances célèbrera la créativité des compositeurs européens installés à Londres aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, présentant des pièces de Matteis, Draghi, Dieupart et bien sûr de Haendel, auxquelles se mêleront les mélodies extravagantes du English Dancing Master (1651), ou encore des contredanses anglaises.
Le 7 août, Tranquilles cœurs témoignera de l’engouement pour le style français dans l’Allemagne de la fin du XVIIᵉ et du début du XVIIIᵉ siècle, que racontent les œuvres de Lully, Campra, Krieger ou Fischer, dans la musique sacrée comme profane.
Cristallisé autour d’un quatuor féminin, l’ensemble explore les liens entre les nations européennes à l’époque baroque, avec une attention particulière portée aux compositeurs expatriés.
Le 6 août, Expats, tea time & country dances célèbrera la créativité des compositeurs européens installés à Londres aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, présentant des pièces de Matteis, Draghi, Dieupart et bien sûr de Haendel, auxquelles se mêleront les mélodies extravagantes du English Dancing Master (1651), ou encore des contredanses anglaises.
Le 7 août, Tranquilles cœurs témoignera de l’engouement pour le style français dans l’Allemagne de la fin du XVIIᵉ et du début du XVIIIᵉ siècle, que racontent les œuvres de Lully, Campra, Krieger ou Fischer, dans la musique sacrée comme profane.
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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
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English :
Crystallized around a female quartet, the ensemble explores the links between European nations in the Baroque era, with a particular focus on expatriate composers.
On August 6, Expats, tea time & country dances will celebrate the creativity of European composers settled in London in the 17th? and 18th? centuries centuries, presenting pieces by Matteis, Draghi, Dieupart and of course Handel, mixed with the extravagant melodies of the English Dancing Master (1651), or English contredanses.
On August 7, Tranquilles c?urs will bear witness to the infatuation with the French style in late 17th- and early 18th-century Germany, as recounted in works by Lully, Campra, Krieger or Fischer, in sacred as well as secular music.
L’événement Festival de Saint-Céré Ensemble Théodora Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée de la Dordogne
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