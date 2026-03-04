Rassemblement de voitures de collection Saint-Céré
Rassemblement de voitures de collection Saint-Céré dimanche 24 mai 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 10:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Découvrez des voitures de collection et de prestige
Par le Rotary Club de Saint-Céré
Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 45 36 72 69
English :
Discover classic and prestige cars
By the Rotary Club of Saint-Céré
L’événement Rassemblement de voitures de collection Saint-Céré a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Dordogne