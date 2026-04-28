Saint-Céré

Festival de Saint-Céré Lia Naviliat 4tet

rue de l’Ecluse Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 22:10:00

Date(s) :

2026-07-29

À la croisée de compositions personnelles et d’arrangements originaux du répertoire populaire, Lia Naviliat 4tet pose un nouveau regard sur la musique latine.

D’origine uruguayo-chilienne, la chanteuse Lia Naviliat Cuncic puise au cœur de ses origines pour donner vie à une musique exaltante habitée par des rythmes enivrants

À la croisée de compositions personnelles et d’arrangements originaux du répertoire populaire, Lia Naviliat 4tet pose un nouveau regard sur la musique latine.

D’origine uruguayo-chilienne, la chanteuse Lia Naviliat Cuncic puise au cœur de ses origines pour donner vie à une musique exaltante habitée par des rythmes enivrants. Dans le premier album du groupe, Héritage(s), elle déploie un récit nourri de sa propre mémoire familiale, explorant les notions de racines et d’exil. Elle trace le chemin d’un retour vers soi, entre murmure et éclat. La combinaison de la contrebasse, des percussions latines et du clavicorde offre ici un écrin idéal à la voix de cette artiste aux univers multiples.

.

rue de l’Ecluse Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the crossroads of personal compositions and original arrangements of the popular repertoire, Lia Naviliat 4tet takes a new look at Latin music.

Originally Uruguayan-Chilean, singer Lia Naviliat Cuncic draws from the heart of her origins to give life to an exhilarating music inhabited by intoxicating rhythms

L’événement Festival de Saint-Céré Lia Naviliat 4tet Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée de la Dordogne