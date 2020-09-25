Festival de Théâtre Aix La Duranne Espace Polyvalent Arbois Duranne Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Festival de Théâtre Aix La Duranne

Vendredi 25 septembre 2026 de 20h à 23h.

Samedi 26 septembre 2026 de 11h à 22h.

Dimanche 27 septembre 2026 de 11h à 20h. Espace Polyvalent Arbois Duranne 950 Avenue Léonard de Vinci Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 11:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

3 jours de spectacles. 7 pieces de theatre, 2 spectacles jeune public, chanteurs, groupe de musique, danseurs, spectacle de jongleries de feu.Familles

// Programme //



Vendredi 25 septembre à 20h

● La Tante à Denis groupe de musique aux couleurs festives , French Baltringue

● Just’in Fire Spectacle de jongleries de feu



Samedi 26 Septembre

● à 14h, Les règles du savoir-vivre dans la société moderne Cie Artif’ Aix (13 Aix en Pce)

● à 16h, Tout un chacun Cie Les Caquetants (13 Ventabren)

● à 18h, L’amour ne sent pas la rose Cie Poétiques et Moches, Hesperos (13 Aix en Pce)

● à 20h, Trois femmes Cie Mimethis et Catharsis (13 Aix en Pce)



Entre les spectacles groupe de danse ‘A cœur Tribal , Exposition photos JR Dumoing



Dimanche 27 Septembre

● à 14h30, Femmes en colère Cie Les Chuchoteuses (13 Cuges les Pins)

● à 16h30, Grincements ou autres bruits Cie L’Escarbille (13 Saint Cannat )

● à 18h30, Les Pas Perdus Cie Mimethis et Catharsis (13 Aix en Pce)



Entre les spectacles groupe de musique Du Haut , Exposition photos JR Dumoing



// Programme Jeune Public //



Samedi 26 Septembre

● à 11h, Dame Pirate Mosquita Caroline Dabusco (13 Ensuès la Redonne), spectacle enfants à partir de 3 ans.



Dimanche 28 Septembre

● à 11h, Le Sortilège de Glace Nathalie Roubaud (13 Marseille), spectacle enfant à partir de 3 ans. .

Espace Polyvalent Arbois Duranne 950 Avenue Léonard de Vinci Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

3 days of performances. 7 plays, 2 shows for young audiences, singers, a band, dancers, and a fire juggling show.

L’événement Festival de Théâtre Aix La Duranne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence