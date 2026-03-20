Festival de Théâtre Josselin
Festival de Théâtre Josselin mercredi 13 mai 2026.
Festival de Théâtre
ZI la Rochette Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-13
Participez à cette 42ème édition du festival de théâtre de l’ADEC 56 ! Découvrez le programme complet du festival sur le site internet de l’ADEC 56 www.adec56.org
Le festival de théâtre, c’est 4 jours de fête du théâtre. Bien sûr, vous avez rendez-vous dans les salles de théâtre pour découvrir des spectacles des troupes du Grand-Ouest, mais pas que Le Festival c’est aussi des spectacles à domicile, en jardin, en lieux atypiques.. une journée de théâtre jeunes, du théâtre en chantier, des impromptus et autres performances.. Aventuriers et aventurières du théâtre, prenons place. .
ZI la Rochette Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 96 15
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L’événement Festival de Théâtre Josselin a été mis à jour le 2026-03-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande