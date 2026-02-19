Festival des Bahuts Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Festival des Bahuts

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Plus qu’un festival, ce dispositif donne l’occasion de faire se rencontrer tout au long de l’année des élèves, des animateurs et des enseignants d’ateliers théâtre de collèges et de lycées dans un esprit de partage et de convivialité !

Pour les jeunes, ce sont toujours des moments riches et précieux qui leur permettent d’appréhender différemment leur technique de jeu ; de découvrir d’autres approches mais aussi de faire connaissance avec un théâtre, une équipe, un fonctionnement.



Les spectacles, montés dans les ateliers des collèges et lycée partenaires durant l’année, sont présentés au théâtre Antoine Vitez dans le cadre du Festival des Bahuts. .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

More than just a festival, this program is a year-long opportunity for students, leaders and teachers of theater workshops in middle and high schools to get together in a spirit of sharing and conviviality!

