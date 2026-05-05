Festival des cultures Un pour tous, tous pour une Centre Socio-Culturel de la Pierre-Heuzé Caen

Caen

Festival des cultures Un pour tous, tous pour une

Centre Socio-Culturel de la Pierre-Heuzé 49 Boulevard Général Vanier Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Au programme, une mini-pièce de Nicolas SOReL jouée par les collégiens de Lechanteur, un concert de la Chorale inter-générationnelle Ensemble en musique, des lectures musicales des textes écrits par les habitants, une saynète interprétée par l’atelier de la Résidence Troisième âge et bien d’autres.

HORS LES MURS À la Pierre Heuzé Le Festival des cultures en partenariat avec le Secours populaire français fédération du Calvados & la Cité éducative de Caen. Avec le soutien financier de la DRAC de Normandie.

Amavada participe à la vie culturelle du quartier de la Pierre-Heuzé depuis de nombreuses années en répondant à des commandes du Centre Socio-culturel CAF ou de l’école primaire Senghor. Récemment, notre association s’est impliquée dans le Festival des cultures initié par la CAF qui perdure cette année sous la forme d’une semaine de festivités.

Le vendredi 19 juin en fin de journée, ce sera le bouquet final de cette grande fête. Et nous irons tous à la PH pour vivre un moment culturel fort impliquant le maximum d’habitants mais aussi voir et entendre le quartier se raconter en poème, en musique, par des saynètes, et par la manière transversale de vivre l’événement.

Au programme, une mini-pièce de Nicolas SOReL jouée par les collégiens de Lechanteur, un concert de la Chorale inter-générationnelle Ensemble en musique, des lectures musicales des textes écrits par les habitants, une saynète interprétée par l’atelier de la Résidence Troisième âge et bien d’autres surprises. Le tout sera intégré dans l’histoire de Nonna, personnage imaginaire de doyenne du quartier qui connait tout et tout le monde et que tout le monde connaît. Grâce à ce personnage fantastique et aux liens créés par sa présence et son influence bienfaisante, nous glorifierons la richesse du Vivre ensemble, de l’écoute et du partage.

Osez la Pierre-Heuzé !! .

Centre Socio-Culturel de la Pierre-Heuzé 49 Boulevard Général Vanier Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Festival des cultures Un pour tous, tous pour une

The programme will include a mini play by Nicolas SOREL performed by Lechanteur secondary school pupils, a concert by the Ensemble en musique inter-generational choir, musical readings of texts written by local residents, a skit performed by the Résidence Troisième âge workshop and much more.

L’événement Festival des cultures Un pour tous, tous pour une Caen a été mis à jour le 2026-04-28 par Calvados Attractivité