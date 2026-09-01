Festival des Droits humains – 10ème édition Korhom Paris

Informations pratiques

Korhom organise la dixième édition de son festival des Droits humains. L’occasion de venir nous rencontrer, de jouer et discuter avec les associations du quartier et de profiter de tous les spectacles sur scène ! Vous pourrez retrouver des jeux sur l’environnement, sur l’égalité, un stand lecture, un atelier rap, de multiples jeux coopératifs… Un buffet pour les plus gourmand·es sera également proposé.

Ce festival est gratuit et ouvert à toutes et tous de 16h30 à 20h30 devant le 156 rue d’Aubervillers, dans le 19ème.

Pour célébrer les 15 ans de l’association et le 10ème Festival, nous vous attendons le 18 septembre à notre Festival des Droits humains !

Le vendredi 18 septembre 2026

de 16h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T19:30:00+02:00

fin : 2026-09-18T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T16:30:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00

Korhom 156 rue d’aubervilliers 75019 Paris

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