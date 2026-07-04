Festival des Echanges et de l’Entraide Académie du climat Paris
jeudi 9 juillet 2026 · Académie du climat · Paris
Informations pratiques
Le mouvement Adaptation Radicale vous invite à participer au 1er Festival des Echanges et de l’Entraide qui se déroulera du jeudi 9 au samedi 11 juillet à l’Académie du Climat.
Sur 3 jours, nous vous proposons à la fois de découvrir les jeux de l’entraide, de vous former à l’animation et d’avoir des temps d’échanges avec d’autres participants et des experts sous la forme de débats publics, de temps d’intelligence collective autour des pénuries énergétiques et de tables rondes autour de l’entraide et de la préparation aux risques.
Détail du programme : https://www.academieduclimat.paris/evenements/festival-des-echanges-et-de-lentraide/
Inscriptions au différents évènements (prix libre) : https://www.helloasso.com/associations/adaptation-radicale-deep-adaptation/evenements/festival-des-echanges-et-de-l-entraide
Le festival des Echanges et de l’Entraide propose de mobiliser les citoyens face aux risques majeurs en utilisant notamment des formats ludiques dont les jeux de l’entraide.
Du jeudi 09 juillet 2026 au samedi 11 juillet 2026 :
gratuit sous condition
Prix libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-12T01:59:59+02:00
Date(s) :
Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris
https://lesjeuxdelentraide.fr/ contact@adaptationradicale.org
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