Festival des Forêts I Concert final Vieux-Moulin
Festival des Forêts I Concert final Vieux-Moulin dimanche 12 juillet 2026.
Vieux-Moulin
Festival des Forêts I Concert final
Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise
Tarif : 0 – 0 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
18h00 | Concert final
19h00 | Apéritif de clôture sylvestre (à réserver)
Raphaël Feuillâtre, guitare
Aurélien Pascal, violoncelle
Gabriel FAURE, Romance sans paroles Op. 17, No. 3
Felix MENDELSSOHN, Romance sans paroles Op. 30, No. 6
Jean SIBELIUS, Etude Op.76 N°2
Robert SCHUMANN, Les amours du poète Op.48 N°5 (Arr. Raphaël Feuillâtre)
Enrique GRANADOS,
Danse espagnole No. 5 Andalouse
Tonadillas en style ancien H.136 N°4 El majo olvidado
Manuel DE FALLA, 3 chansons populaires
Heitor VILLA-LOBOS, Bachianas Brasileiras No. 5
Radamès GNATTALI, Sonate pour violoncelle et guitare (extraits)
Sergio ASSAD, Pièce pour violoncelle et guitare (création mondiale, commande Festival des forêts)
Astor PIAZZOLLA,
Ave Maria
Nightclub 1960
Ce concert s’intègre à une tournée organisée en partenariat avec le Festival de la Vézère, les Musicales de Redon et Saou chante Mozart.
18h00 | Concert final
19h00 | Apéritif de clôture sylvestre (à réserver)
Raphaël Feuillâtre, guitare
Aurélien Pascal, violoncelle
Gabriel FAURE, Romance sans paroles Op. 17, No. 3
Felix MENDELSSOHN, Romance sans paroles Op. 30, No. 6
Jean SIBELIUS, Etude Op.76 N°2
Robert SCHUMANN, Les amours du poète Op.48 N°5 (Arr. Raphaël Feuillâtre)
Enrique GRANADOS,
Danse espagnole No. 5 Andalouse
Tonadillas en style ancien H.136 N°4 El majo olvidado
Manuel DE FALLA, 3 chansons populaires
Heitor VILLA-LOBOS, Bachianas Brasileiras No. 5
Radamès GNATTALI, Sonate pour violoncelle et guitare (extraits)
Sergio ASSAD, Pièce pour violoncelle et guitare (création mondiale, commande Festival des forêts)
Astor PIAZZOLLA,
Ave Maria
Nightclub 1960
Ce concert s’intègre à une tournée organisée en partenariat avec le Festival de la Vézère, les Musicales de Redon et Saou chante Mozart. .
Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
6:00 pm | Final concert
7:00 pm | Sylvester closing aperitif (to be reserved)
Raphaël Feuillâtre, guitar
Aurélien Pascal, cello
Gabriel FAURE, Romance sans paroles Op. 17, No. 3
Felix MENDELSSOHN, Romance without words Op. 30, No. 6
Jean SIBELIUS, Etude Op.76 No.2
Robert SCHUMANN, Les amours du poète Op.48 N°5 (Arr. Raphaël Feuillâtre)
Enrique GRANADOS,
Spanish Dance No. 5 Andalouse
Tonadillas in old style H.136 No.4 El majo olvidado
Manuel DE FALLA, 3 popular songs
Heitor VILLA-LOBOS, Bachianas Brasileiras No. 5
Radamès GNATTALI, Sonata for cello and guitar (excerpts)
Sergio ASSAD, Piece for cello and guitar (world premiere, Festival des forêts commission)
Astor PIAZZOLLA,
Ave Maria
Nightclub 1960
This concert is part of a tour organized in partnership with the Festival de la Vézère, Musicales de Redon and Saou chante Mozart.
L’événement Festival des Forêts I Concert final Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
À voir aussi à Vieux-Moulin (Oise)
- Festival des Forêts I Bain de Forêt Musical spécial famille avec Lisa Strauss #2 Vieux-Moulin 28 juin 2026
- Festival des Forêts I Concert pour mon tout-petit. Berceuses du Monde Vieux-Moulin 28 juin 2026
- Festival des Forêts I Symphonie des jouets Vieux-Moulin 28 juin 2026
- Festival des Forêts I Bain de Forêt Musical avec Jeanne Monteilhet et Bertrand Dazin #1 Vieux-Moulin 4 juillet 2026
- Festival des Forêts I Atelier Yoga du son Vieux-Moulin 4 juillet 2026