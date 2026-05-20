Festival des Forêts I Concert final Vieux-Moulin

Vieux-Moulin

Festival des Forêts I Concert final

Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise

Tarif : 0 – 0 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

18h00 | Concert final

19h00 | Apéritif de clôture sylvestre (à réserver)

Raphaël Feuillâtre, guitare

Aurélien Pascal, violoncelle

Gabriel FAURE, Romance sans paroles Op. 17, No. 3

Felix MENDELSSOHN, Romance sans paroles Op. 30, No. 6

Jean SIBELIUS, Etude Op.76 N°2

Robert SCHUMANN, Les amours du poète Op.48 N°5 (Arr. Raphaël Feuillâtre)

Enrique GRANADOS,

Danse espagnole No. 5 Andalouse

Tonadillas en style ancien H.136 N°4 El majo olvidado

Manuel DE FALLA, 3 chansons populaires

Heitor VILLA-LOBOS, Bachianas Brasileiras No. 5

Radamès GNATTALI, Sonate pour violoncelle et guitare (extraits)

Sergio ASSAD, Pièce pour violoncelle et guitare (création mondiale, commande Festival des forêts)

Astor PIAZZOLLA,

Ave Maria

Nightclub 1960

Ce concert s’intègre à une tournée organisée en partenariat avec le Festival de la Vézère, les Musicales de Redon et Saou chante Mozart.

18h00 | Concert final

19h00 | Apéritif de clôture sylvestre (à réserver)

Raphaël Feuillâtre, guitare

Aurélien Pascal, violoncelle

Gabriel FAURE, Romance sans paroles Op. 17, No. 3

Felix MENDELSSOHN, Romance sans paroles Op. 30, No. 6

Jean SIBELIUS, Etude Op.76 N°2

Robert SCHUMANN, Les amours du poète Op.48 N°5 (Arr. Raphaël Feuillâtre)

Enrique GRANADOS,

Danse espagnole No. 5 Andalouse

Tonadillas en style ancien H.136 N°4 El majo olvidado

Manuel DE FALLA, 3 chansons populaires

Heitor VILLA-LOBOS, Bachianas Brasileiras No. 5

Radamès GNATTALI, Sonate pour violoncelle et guitare (extraits)

Sergio ASSAD, Pièce pour violoncelle et guitare (création mondiale, commande Festival des forêts)

Astor PIAZZOLLA,

Ave Maria

Nightclub 1960

Ce concert s’intègre à une tournée organisée en partenariat avec le Festival de la Vézère, les Musicales de Redon et Saou chante Mozart. .

Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

6:00 pm | Final concert

7:00 pm | Sylvester closing aperitif (to be reserved)

Raphaël Feuillâtre, guitar

Aurélien Pascal, cello

Gabriel FAURE, Romance sans paroles Op. 17, No. 3

Felix MENDELSSOHN, Romance without words Op. 30, No. 6

Jean SIBELIUS, Etude Op.76 No.2

Robert SCHUMANN, Les amours du poète Op.48 N°5 (Arr. Raphaël Feuillâtre)

Enrique GRANADOS,

Spanish Dance No. 5 Andalouse

Tonadillas in old style H.136 No.4 El majo olvidado

Manuel DE FALLA, 3 popular songs

Heitor VILLA-LOBOS, Bachianas Brasileiras No. 5

Radamès GNATTALI, Sonata for cello and guitar (excerpts)

Sergio ASSAD, Piece for cello and guitar (world premiere, Festival des forêts commission)

Astor PIAZZOLLA,

Ave Maria

Nightclub 1960

This concert is part of a tour organized in partnership with the Festival de la Vézère, Musicales de Redon and Saou chante Mozart.

L’événement Festival des Forêts I Concert final Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme