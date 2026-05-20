Festival des Forêts I Echo au Te Deum Compiègne

Compiègne

Festival des Forêts I Echo au Te Deum

9 Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 22:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le Te Deum de Notre-Dame a été composé après l’incendie et créé en juin 2025. Sur la scène du Théâtre impérial de Compiègne, les 185 musiciens et choristes feront revivre la destruction puis la renaissance de la cathédrale la plus célèbre du monde.

Les improvisations à l’orgue qui entrecoupaient ses mouvements à la création seront jouées par Thierry Escaich en seconde partie de soirée sur l’orgue de l’église Saint-Jacques toute proche.

L’enregistrement de cette oeuvre monumentale a été récompensé par une Victoire de la Musique classique.

2de partie

Thierry Escaich, orgue

Thierry ESCAICH, Écho au Te Deum (interludes à l’orgue)

Le Te Deum de Notre-Dame a été composé après l’incendie et créé en juin 2025. Sur la scène du Théâtre impérial de Compiègne, les 185 musiciens et choristes feront revivre la destruction puis la renaissance de la cathédrale la plus célèbre du monde.

Les improvisations à l’orgue qui entrecoupaient ses mouvements à la création seront jouées par Thierry Escaich en seconde partie de soirée sur l’orgue de l’église Saint-Jacques toute proche.

L’enregistrement de cette oeuvre monumentale a été récompensé par une Victoire de la Musique classique.

2de partie

Thierry Escaich, orgue

Thierry ESCAICH, Écho au Te Deum (interludes à l’orgue) .

9 Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

The Te Deum de Notre-Dame was composed after the fire and premiered in June 2025. On stage at Compiègne’s Théâtre Impérial, the 185 musicians and choristers will bring to life the destruction and rebirth of the world’s most famous cathedral.

In the second half of the evening, Thierry Escaich will play the organ improvisations that interspersed its movements at the time of its creation on the organ of the nearby Saint-Jacques church.

The recording of this monumental work was awarded a Victoire de la Musique classique.

2nd part

Thierry Escaich, organ

Thierry ESCAICH, Écho au Te Deum (organ interludes)

L’événement Festival des Forêts I Echo au Te Deum Compiègne a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme