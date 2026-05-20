Festival des Forêts I Récital de clavecin de Chloé de Guillebon Chelles
Festival des Forêts I Récital de clavecin de Chloé de Guillebon Chelles mardi 7 juillet 2026.
Chelles
Festival des Forêts I Récital de clavecin de Chloé de Guillebon
9 Rue de l’Église Chelles Oise
Tarif : 0 – 0 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07
20h30 | Concert
Premier prix du concours international de Pesaro à seulement vingt ans, et premier prix du concours international Lauxmin à Vilnius en 2020, Chloé de Guillebon est invitée comme soliste dans toute l’Europe. Cheffe d’orchestre et instrumentiste brillante, elle a tous les talents !
Chloé de Guillebon, clavecin
Jean-Sébastien BACH, Fantaisie chromatique BWV 903
Jean-Sébastien BACH, Suite française n°5 BWV 816
François COUPERIN, Treizième ordre
Jean-Philippe RAMEAU, Suite en la (extrait des Nouvelles Suites)
20h30 | Concert
Premier prix du concours international de Pesaro à seulement vingt ans, et premier prix du concours international Lauxmin à Vilnius en 2020, Chloé de Guillebon est invitée comme soliste dans toute l’Europe. Cheffe d’orchestre et instrumentiste brillante, elle a tous les talents !
Chloé de Guillebon, clavecin
Jean-Sébastien BACH, Fantaisie chromatique BWV 903
Jean-Sébastien BACH, Suite française n°5 BWV 816
François COUPERIN, Treizième ordre
Jean-Philippe RAMEAU, Suite en la (extrait des Nouvelles Suites) .
9 Rue de l’Église Chelles 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
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English :
8:30 pm | Concert
First prize at the Pesaro International Competition at just twenty years of age, and first prize at the Lauxmin International Competition in Vilnius in 2020, Chloé de Guillebon is invited to perform as a soloist throughout Europe. A brilliant conductor and instrumentalist, she has it all!
Chloé de Guillebon, harpsichord
Johann Sebastian BACH, Chromatic Fantasy BWV 903
Johann Sebastian BACH, Suite française n°5 BWV 816
François COUPERIN, Treizième ordre
Jean-Philippe RAMEAU, Suite in A (excerpt from Nouvelles Suites)
L’événement Festival des Forêts I Récital de clavecin de Chloé de Guillebon Chelles a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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