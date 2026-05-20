Festival des Forêts I Récital de clavecin de Chloé de Guillebon Chelles

Chelles

Festival des Forêts I Récital de clavecin de Chloé de Guillebon

9 Rue de l’Église Chelles Oise

Tarif : 0 – 0 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

20h30 | Concert

Premier prix du concours international de Pesaro à seulement vingt ans, et premier prix du concours international Lauxmin à Vilnius en 2020, Chloé de Guillebon est invitée comme soliste dans toute l’Europe. Cheffe d’orchestre et instrumentiste brillante, elle a tous les talents !

Chloé de Guillebon, clavecin

Jean-Sébastien BACH, Fantaisie chromatique BWV 903

Jean-Sébastien BACH, Suite française n°5 BWV 816

François COUPERIN, Treizième ordre

Jean-Philippe RAMEAU, Suite en la (extrait des Nouvelles Suites)

20h30 | Concert

Premier prix du concours international de Pesaro à seulement vingt ans, et premier prix du concours international Lauxmin à Vilnius en 2020, Chloé de Guillebon est invitée comme soliste dans toute l’Europe. Cheffe d’orchestre et instrumentiste brillante, elle a tous les talents !

Chloé de Guillebon, clavecin

Jean-Sébastien BACH, Fantaisie chromatique BWV 903

Jean-Sébastien BACH, Suite française n°5 BWV 816

François COUPERIN, Treizième ordre

Jean-Philippe RAMEAU, Suite en la (extrait des Nouvelles Suites) .

9 Rue de l’Église Chelles 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

8:30 pm | Concert

First prize at the Pesaro International Competition at just twenty years of age, and first prize at the Lauxmin International Competition in Vilnius in 2020, Chloé de Guillebon is invited to perform as a soloist throughout Europe. A brilliant conductor and instrumentalist, she has it all!

Chloé de Guillebon, harpsichord

Johann Sebastian BACH, Chromatic Fantasy BWV 903

Johann Sebastian BACH, Suite française n°5 BWV 816

François COUPERIN, Treizième ordre

Jean-Philippe RAMEAU, Suite in A (excerpt from Nouvelles Suites)

L’événement Festival des Forêts I Récital de clavecin de Chloé de Guillebon Chelles a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme