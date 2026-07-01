Festival des Grands Lacs du Morvan à Brassy Le Bourg Brassy

Informations pratiques

Brassy

Festival des Grands Lacs du Morvan à Brassy

Le Bourg Eglise Saint-Gervais, Saint-Protais Brassy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Du baroque à Bartok Dimanche 12 juillet Brassy

Le Festival des Grands Lacs du Morvan est un festival de musique itinérant. Chaque année, une équipe artistique est invitée à collaborer à l’édification de projets musicaux et scéniques originaux. Déployé sur plusieurs communes du Morvan, et dans des lieux qui n’ont pas toujours accès à une offre culturelle importante, le festival souhaite rapprocher la musique dite savante (baroque, classique) des musiques traditionnelles et créer un lien fort avec les habitants du Morvan.

À travers le dialogue subtil entre le violon et le clavecin, ce programme dévoile un fil conducteur surprenant, allant de l’épanouissement du baroque italien, français et allemand aux échos populaires et contemporains du XXᵉ siècle. Porté par l’éclectique claveciniste Violaine Cochard et le violoniste virtuose Jean-Marc Phillips, ce récital promet une expérience musicale riche et diversifiée. .

Le Bourg Eglise Saint-Gervais, Saint-Protais Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cadencesdumorvan@gmail.com

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English : Festival des Grands Lacs du Morvan à Brassy

L’événement Festival des Grands Lacs du Morvan à Brassy Brassy a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs