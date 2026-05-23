Amiens

Festival des identités 2026

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-26

Le Festival des Identités est un événement dédié à la citoyenneté, à l’expression, au vivre-ensemble et à la valorisation des talents des jeunes à travers différentes activités éducatives, sportives et culturelles.

PROGRAMME

MARDI 26 MAI

Rallye sport citoyen de 9h30 12h30 des écoles différentes vers leurs lieux d’activités

Plus de 2000 élèves (52 classes) des écoles publiques et privées vont se rassembler autour d’un parcours d’ateliers ludiques et pédagogiques. À chaque étape, les enfants participeront activement à des défis et expériences favorisant l’engagement, le bien-être et l’esprit d’équipe.

Concert intéractif animé par l’animateur Dimitri Durier et DJ Djawz de 14h à 15h30 place de l’Hôtel de Ville

JEUDI 28 MAI

Concours d’éloquence organisé avec l’association Confiance en voix de 9h30 11h30 –Salle de spectacle de la Citadelle

Rencontres littéraires de 13h30 à 16h30 au Musée de Picardie

Collégiens, lycéens et auteurs échangeront autour de la lecture, de l’écriture et des parcours d’auteurs, à travers la présentation de leurs ouvrages et de leurs trajectoires, suivie de débats avec les élèves autour du livre et de la question des identités, organisés dans les différentes salles du musée où les tableaux viendront illustrer et enrichir les temps de discussion.

Séance de dédicace de 15h30-16h15 au Musée de Picardie dans le Grand Salon

VENDREDI 29 MAI

Concours d’éloquence de 14h 16h- Salle de spectacle de la Citadelle

Les collégiens et lycéens prennent la parole pour défendre leurs idées, convaincre et exprimer leur vision du monde avec éloquence.

Organisé avec l’association Confiance en voix .

Accueil Quizz/Echauffement

SAMEDI 30 MAI | TEMPS FORTS

Visage du Monde village associatif de 10h à 18h30 place Gambetta

Le Village associatif vous invite à un véritable voyage à travers les cultures, les traditions et les solidarités du monde. Au fil des stands, les associations partageront leurs engagements, leurs savoir-faire, leurs créations et les richesses culturelles qu’elles font vivre au quotidien.

Rencontre d’auteurs des Rencontres littéraires de 13h45 à 15h30 –place Gambetta

Carnaval du Monde

1. Jeu de piste de 10h à 15h Départ place Gambetta

Une aventure familiale au cœur d’Amiens. Mystères, énigmes et carnaval vous attendent…

LE CARNAVAL A BESOIN DE VOUS…

À l’approche du Carnaval des identités, les précieux objets du carnaval ont été mis en sécurité par les 5 gardiens des identités…

2. Parade de 14h45 à 18h30

Tour Perret > rue de Noyon > rue des Trois-Cailloux

Découvrez cinq cortèges s’élançant successivement pour une parade haute en couleurs, mêlant musiques, danses et arts du spectacle venus d’ici et d’ailleurs.

14h45 spectacles de masques, marionnettes géantes, parade cancan et troupe algérienne

15h00 percussions, ambiance brésilienne, danse et groupe marocain

15h15 fanfare, percussions, capoeira et animations sportives

15h30 percussions africaines et univers asiatiques

15h45 rythmes du Brésil, d’Afrique et de la Martinique

Dès 16h, profitez d’animations et de spectacles sur scène Chaque groupe se produira pour un show de 3 à 5 minutes dans une ambiance festive et conviviale.

Le Festival des Identités est un événement dédié à la citoyenneté, à l’expression, au vivre-ensemble et à la valorisation des talents des jeunes à travers différentes activités éducatives, sportives et culturelles.

PROGRAMME

MARDI 26 MAI

Rallye sport citoyen de 9h30 12h30 des écoles différentes vers leurs lieux d’activités

Plus de 2000 élèves (52 classes) des écoles publiques et privées vont se rassembler autour d’un parcours d’ateliers ludiques et pédagogiques. À chaque étape, les enfants participeront activement à des défis et expériences favorisant l’engagement, le bien-être et l’esprit d’équipe.

Concert intéractif animé par l’animateur Dimitri Durier et DJ Djawz de 14h à 15h30 place de l’Hôtel de Ville

JEUDI 28 MAI

Concours d’éloquence organisé avec l’association Confiance en voix de 9h30 11h30 –Salle de spectacle de la Citadelle

Rencontres littéraires de 13h30 à 16h30 au Musée de Picardie

Collégiens, lycéens et auteurs échangeront autour de la lecture, de l’écriture et des parcours d’auteurs, à travers la présentation de leurs ouvrages et de leurs trajectoires, suivie de débats avec les élèves autour du livre et de la question des identités, organisés dans les différentes salles du musée où les tableaux viendront illustrer et enrichir les temps de discussion.

Séance de dédicace de 15h30-16h15 au Musée de Picardie dans le Grand Salon

VENDREDI 29 MAI

Concours d’éloquence de 14h 16h- Salle de spectacle de la Citadelle

Les collégiens et lycéens prennent la parole pour défendre leurs idées, convaincre et exprimer leur vision du monde avec éloquence.

Organisé avec l’association Confiance en voix .

Accueil Quizz/Echauffement

SAMEDI 30 MAI | TEMPS FORTS

Visage du Monde village associatif de 10h à 18h30 place Gambetta

Le Village associatif vous invite à un véritable voyage à travers les cultures, les traditions et les solidarités du monde. Au fil des stands, les associations partageront leurs engagements, leurs savoir-faire, leurs créations et les richesses culturelles qu’elles font vivre au quotidien.

Rencontre d’auteurs des Rencontres littéraires de 13h45 à 15h30 –place Gambetta

Carnaval du Monde

1. Jeu de piste de 10h à 15h Départ place Gambetta

Une aventure familiale au cœur d’Amiens. Mystères, énigmes et carnaval vous attendent…

LE CARNAVAL A BESOIN DE VOUS…

À l’approche du Carnaval des identités, les précieux objets du carnaval ont été mis en sécurité par les 5 gardiens des identités…

2. Parade de 14h45 à 18h30

Tour Perret > rue de Noyon > rue des Trois-Cailloux

Découvrez cinq cortèges s’élançant successivement pour une parade haute en couleurs, mêlant musiques, danses et arts du spectacle venus d’ici et d’ailleurs.

14h45 spectacles de masques, marionnettes géantes, parade cancan et troupe algérienne

15h00 percussions, ambiance brésilienne, danse et groupe marocain

15h15 fanfare, percussions, capoeira et animations sportives

15h30 percussions africaines et univers asiatiques

15h45 rythmes du Brésil, d’Afrique et de la Martinique

Dès 16h, profitez d’animations et de spectacles sur scène Chaque groupe se produira pour un show de 3 à 5 minutes dans une ambiance festive et conviviale. .

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

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English :

The Festival des Identités is an event dedicated to citizenship, self-expression, living together and showcasing the talents of young people through a range of educational, sporting and cultural activities.

PROGRAM

TUESDAY MAY 26

Rallye sport citoyen from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. from different schools to their places of activity

More than 2,000 pupils (52 classes) from public and private schools will come together to take part in a series of fun and educational workshops. At each stage, children will be actively involved in challenges and experiments that promote commitment, well-being and team spirit.

Interactive concert hosted by Dimitri Durier and DJ Djawz from 2 to 3:30 p.m. Place de l?Hôtel de Ville

THURSDAY MAY 28

Eloquence contest organized with the association Confiance en voix from 9:30 am to 11:30 am ? 11:30 am ?Salle de spectacle de la Citadelle

Rencontres littéraires from 1:30 to 4:30 pm at the Musée de Picardie

Secondary school students and authors will exchange ideas on reading, writing and authors? careers, through the presentation of their works and their trajectories, followed by debates with students on books and the question of identity, organized in the various rooms of the museum, where paintings will illustrate and enrich the discussion sessions.

Book signing from 3.30 pm to 4.15 pm at the Musée de Picardie in the Grand Salon

FRIDAY MAY 29

Eloquence competition 2pm-4pm Citadelle auditorium

Secondary school students take the floor to defend their ideas, convince others and express their vision of the world with eloquence.

Organized with the association Confiance en voix .

Welcome: Quizzes/Warm-up

SATURDAY MAY 30 | HIGHLIGHTS

Visage du Monde ? village associatif from 10 a.m. to 6:30 p.m. ? place Gambetta

The Village associatif invites you on a journey through the cultures, traditions and solidarity of the world. At the stands, associations will share their commitments, their know-how, their creations and the cultural riches they bring to life on a daily basis.

Meet the authors of the Rencontres littéraires from 1:45pm to 3:30pm ?place Gambetta

Carnival of the World

1. Treasure hunt from 10 a.m. to 3 p.m. ? Departure from place Gambetta

A family adventure in the heart of Amiens. Mysteries, riddles and carnival await you?

THE CARNIVAL NEEDS YOU?

As the Carnival of Identities approaches, the 5 guardians of identities are securing the carnival?s precious objects?

2. Parade from 2.45pm to 6.30pm

Tour Perret > rue de Noyon > rue des Trois-Cailloux

Discover five successive processions in a colorful parade of music, dance and performing arts from near and far.

2:45pm: mask shows, giant puppets, cancan parade and Algerian troupe

3:00 pm: percussion, Brazilian ambiance, dance and Moroccan group

3:15pm: brass band, percussion, capoeira and sports activities

3:30 pm: African percussion and Asian universes

3:45pm: rhythms from Brazil, Africa and Martinique

From 4pm onwards, enjoy live entertainment and shows: each group will perform a 3-5 minute show in a festive, friendly atmosphere.

L’événement Festival des identités 2026 Amiens a été mis à jour le 2026-05-19 par OT D’AMIENS