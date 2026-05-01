Noizay

Festival des Noizygolos

Rue du 8 Mai 1945 Noizay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Festival des Noizygolos du 29 Mai au 31 Mai 2026 à Noizay.

La compagnie de théâtre des Noizygolos organise son festival à Noizay.

Au programme

Vendredi 29 mai à 20h30 Les Zimpros et la troupe des Noizygolos présentent leur spectacle.

Samedi 30 mai à 14h00 Rencontre des jeunes comédiens et battle d’impro avec les Zimpros

Dimanche 31 mai 2026 à 15h00 Deuxième représentation du spectacle des Zimpros et de la troupe avec en première partie les P’tits Noizygolos

Pas de billetterie, participation libre au chapeau au profit de l’Association Sportive et Culturelle de Noizay

Petite restauration et buvette sur place. .

Rue du 8 Mai 1945 Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 62 32 01

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English : Noizygolos’ Theatre Festival

Noizygolos’ Theatre Festival from May 29th to May 31st in Noizay

L’événement Festival des Noizygolos Noizay a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE AMBOISE