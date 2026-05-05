Festival des Pas d’Côté 5ème édition Plusieurs lieux du centre-ville Romans-sur-Isère
Festival des Pas d’Côté 5ème édition Plusieurs lieux du centre-ville Romans-sur-Isère jeudi 4 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Festival des Pas d’Côté 5ème édition
Plusieurs lieux du centre-ville Place Perrot de Verdun, Place du Chapitre, Jardins du Musée de la Chaussure… Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-04
Le Festival des Pas d’Côté revient pour la 5ème édition 4 jours de programmation comprenant des animations et des spectacles sélectionnés pour tout public !
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Plusieurs lieux du centre-ville Place Perrot de Verdun, Place du Chapitre, Jardins du Musée de la Chaussure… Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 animation2@mqstnicolas.fr
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English : Festival des Pas d’Côté 5ème édition
The Festival des Pas d’Côté is back for its 5th edition: 4 days of entertainment and selected shows for all ages!
L’événement Festival des Pas d’Côté 5ème édition Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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