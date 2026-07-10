UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

FESTIVAL DES PLACES – Dance Party avec la Shechter II Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) Paris

samedi 11 juillet 2026 · Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) · Paris

FESTIVAL DES PLACES – Dance Party avec la Shechter II Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) Paris

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville)
Adresse
2 place du chatelet
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Samedi 11 juillet – Place du Châtelet

  • 11h30 | Danse | Atelier de danse avec la Shechter I

Premier rendez-vous pour découvrir l’énergie et le langage chorégraphique de Hofesh Shechter.

Ouvert à tous, cet atelier permet aux participants de s’initier à une séquence dansée qui sera reprise

tout au long de la journée.

Chien-Ming Chang, accompagné de deux danseuses et danseurs de Shechter II et de Bruno

Guillore, vous guide dans la découverte d’un premier extrait du répertoire de la compagnie

  • 14h00 | Danse | Atelier de danse avec la Shechter II

Un second temps de transmission pour poursuivre l’exploration de l’univers de la compagnie et préparer

la grande célébration collective de fin de journée.

  • 17h00 | Danse | Dance Party avec Bruno Guillore et la Shechter II

Artistes et participants se réunissent pour une grande Dance Party participative. Un moment festif et

fédérateur où le public est invité à danser aux côtés des interprètes de la compagnie.

Cet atelier exceptionnel est mené par Bruno Guillore, accompagné des huit danseuses et

danseurs de Shechter II et de Chien-Ming Chang.

  • 18h30 | DJ Set | Fred Despierre

Pour prolonger la fête, Fred Despierre transforme la Place du Châtelet en dancefloor à ciel ouvert.

Venez participer à la Dance Party avec la Shechter II !
Au programme : des ateliers ouverts à toutes et tous pour découvrir le langage chorégraphique de Hofesh Shechter, aux côtés de Bruno Guillore, de Chien-Ming Chang et des danseuses et danseurs de Shechter II.
Le samedi 11 juillet 2026
de 11h30 à 19h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T14:30:00+02:00
fin : 2026-07-11T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T11:30:00+02:00_2026-07-11T19:30:00+02:00

Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) 2 place du chatelet  75004 Paris
https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26/samedi-11-juillet


Afficher la carte du lieu Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)