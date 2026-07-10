FESTIVAL DES PLACES – Dance Party avec la Shechter II Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) Paris
samedi 11 juillet 2026 · Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) · Paris
Informations pratiques
Samedi 11 juillet – Place du Châtelet
- 11h30 | Danse | Atelier de danse avec la Shechter I
Premier rendez-vous pour découvrir l’énergie et le langage chorégraphique de Hofesh Shechter.
Ouvert à tous, cet atelier permet aux participants de s’initier à une séquence dansée qui sera reprise
tout au long de la journée.
Chien-Ming Chang, accompagné de deux danseuses et danseurs de Shechter II et de Bruno
Guillore, vous guide dans la découverte d’un premier extrait du répertoire de la compagnie
- 14h00 | Danse | Atelier de danse avec la Shechter II
Un second temps de transmission pour poursuivre l’exploration de l’univers de la compagnie et préparer
la grande célébration collective de fin de journée.
- 17h00 | Danse | Dance Party avec Bruno Guillore et la Shechter II
Artistes et participants se réunissent pour une grande Dance Party participative. Un moment festif et
fédérateur où le public est invité à danser aux côtés des interprètes de la compagnie.
Cet atelier exceptionnel est mené par Bruno Guillore, accompagné des huit danseuses et
danseurs de Shechter II et de Chien-Ming Chang.
- 18h30 | DJ Set | Fred Despierre
Pour prolonger la fête, Fred Despierre transforme la Place du Châtelet en dancefloor à ciel ouvert.
Venez participer à la Dance Party avec la Shechter II !
Au programme : des ateliers ouverts à toutes et tous pour découvrir le langage chorégraphique de Hofesh Shechter, aux côtés de Bruno Guillore, de Chien-Ming Chang et des danseuses et danseurs de Shechter II.
Le samedi 11 juillet 2026
de 11h30 à 19h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T14:30:00+02:00
fin : 2026-07-11T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T11:30:00+02:00_2026-07-11T19:30:00+02:00
Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) 2 place du chatelet 75004 Paris
https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26/samedi-11-juillet
Afficher la carte du lieu Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La bibliothèque au parc Martin Luther King BHLM 2026 Parc Clichy Batignolles Martin Luther King PARIS 10 juillet 2026
- Stage d’écriture créative 10 juillet 2026
- Sortie ornithologique pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris 10 juillet 2026
- Quai 54 World Streetball Championship revient à Paris Stade Émile-Anthoine Paris 10 juillet 2026
- Les bibliothèques Musset et Germaine Tillion hors les murs Parc Sainte-Périne PARIS 10 juillet 2026