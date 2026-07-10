samedi 11 juillet 2026 · Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) · Paris

Informations pratiques

Samedi 11 juillet – Place du Châtelet

11h30 | Danse | Atelier de danse avec la Shechter I

Premier rendez-vous pour découvrir l’énergie et le langage chorégraphique de Hofesh Shechter.

Ouvert à tous, cet atelier permet aux participants de s’initier à une séquence dansée qui sera reprise

tout au long de la journée.

Chien-Ming Chang, accompagné de deux danseuses et danseurs de Shechter II et de Bruno

Guillore, vous guide dans la découverte d’un premier extrait du répertoire de la compagnie

14h00 | Danse | Atelier de danse avec la Shechter II

Un second temps de transmission pour poursuivre l’exploration de l’univers de la compagnie et préparer

la grande célébration collective de fin de journée.

17h00 | Danse | Dance Party avec Bruno Guillore et la Shechter II

Artistes et participants se réunissent pour une grande Dance Party participative. Un moment festif et

fédérateur où le public est invité à danser aux côtés des interprètes de la compagnie.

Cet atelier exceptionnel est mené par Bruno Guillore, accompagné des huit danseuses et

danseurs de Shechter II et de Chien-Ming Chang.

18h30 | DJ Set | Fred Despierre

Pour prolonger la fête, Fred Despierre transforme la Place du Châtelet en dancefloor à ciel ouvert.

Venez participer à la Dance Party avec la Shechter II !

Au programme : des ateliers ouverts à toutes et tous pour découvrir le langage chorégraphique de Hofesh Shechter, aux côtés de Bruno Guillore, de Chien-Ming Chang et des danseuses et danseurs de Shechter II.

Le samedi 11 juillet 2026

de 11h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T14:30:00+02:00

fin : 2026-07-11T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T11:30:00+02:00_2026-07-11T19:30:00+02:00

Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) 2 place du chatelet 75004 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26/samedi-11-juillet



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