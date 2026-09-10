Festival d’Orgue Place Chapou Cahors
vendredi 9 octobre 2026 · Place Chapou · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Festival d’Orgue
Place Chapou Cathérale Saint-Etienne Cahors Lot
Tarif : 22 – 22 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
Le Festival d’Orgue est organisé par l'Association des Amis de l'Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), acteur principal de l’animation musicale de la Cathédrale.
Le Festival d’Orgue est organisé par l'Association des Amis de l'Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), acteur principal de l’animation musicale de la Cathédrale.
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Place Chapou Cathérale Saint-Etienne Cahors 46000 Lot Occitanie amisorguecahors@gmail.com
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English :
The Organ Festival is organized by the Association of Friends of the Cahors Cathedral Organ (AAOCC), the main organizer of musical events at the cathedral.
L’événement Festival d’Orgue Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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