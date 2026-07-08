Festival d’orgue de Carnac Place de l’Église Carnac
mercredi 8 juillet 2026 · Place de l'Église · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Festival d’orgue de Carnac
Place de l’Église Eglise Saint-Cornély Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Chaque mercredi de l’été, l’instrument historique de Saint-Cornély s’anime sous les doigts d’un organiste de renommée internationale. Pour l’édition 2026, sept rendez-vous sont programmés entre le 8 juillet et le 19 août, chacun explorant un répertoire différent.
Le festival est le fruit d’un partenariat ambitieux entre la section concerts de l’Association des Amis de Saint-Cornély et l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte-Anne-d’Auray. Il reçoit le soutien de la ville de Carnac et d’Auray Quiberon Terre Atlantique.
Lors de cette saison d’été, l’Académie programme deux des organistes issus de son équipe permanente, et invite cinq autres artistes menant aussi une carrière internationale. Les concerts sont retransmis dans l’église sur écran géant.
Participation libre du public
8 juillet Simon Pruet-Foch
15 juillet Freddy Eichelberger
22 juillet Stéphane Béchy
29 juillet Elodie Jaffré et Awena Lucas
05 août Véronique Le Guen
12 août Coralie Amedjkane
19 août Pierre-François Purson
Plus d’information sur https://academie-musique-arts-sacres.fr/festival-dorgue-de-carnac-2/ .
Place de l’Église Eglise Saint-Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival d’orgue de Carnac Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT DE CARNAC
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