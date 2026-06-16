Festival du Bitume et des Plumes 11eme Edition Besançon
Festival du Bitume et des Plumes 11eme Edition Besançon vendredi 2 octobre 2026.
Besançon
Festival du Bitume et des Plumes 11eme Edition
Place Granvelle Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Le Festival transforme la ville en véritable terrain d’aventures artistiques et collectives avec des spectacles qui mettent en avant la création régionale et émergente, des déambulations, des formes insolites mais aussi des animations familiales et conviviales place Granvelle. On y parlera de mémoire, de résistance, d’amour et de service public. .
Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival du Bitume et des Plumes 11eme Edition
L’événement Festival du Bitume et des Plumes 11eme Edition Besançon a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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