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Festival du Canapé Noir ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement PARIS

Festival du Canapé Noir ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement PARIS

Festival du Canapé Noir ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement PARIS samedi 20 juin 2026.

Lieu : Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement

Adresse : 181 avenue Daumesnil

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Réservez votre SAMEDI 20 JUIN

Pour cette 2ème édition, Le Canapé Noir vous réserve de nouveaux ateliers, des concerts, une exposition et une ambiance maxi festive !

LES DIFFÉRENTS ATELIERS

⭐️ARGILE : 10h-18h
sur ce stand qui pointe le bout de son nez, venez sculptez de la tête aux pieds ;)

⭐️DANSE ÉLECTRO : 11h30 / 14h30
2 sessions d’initiations à la danse électro seront animées par la superbe @shirley_soa !!!

⭐️JARDIN DES MOTS : 1ère partie de journée
le
jardin du 12 va pouvoir éveiller vos sens! l’occasion de les mettre à
profit sur le papier lors de sessions écritures et poésie

⭐️DIY ET COLORIAGES : 10h-18h
envie
de fabriquer son propre petit carnet, fanzine, de dessiner ou sculpter
le papier? vous trouverez votre bonheur et pourrez y mettre pleins de
couleurs

⭐️CARICATURES : 10h – 18h
soyez prêt.es à vous faire
refaire le portrait ! tout au long de la journée, des caricaturistes
sont prêts à vous déformer sur le papier :)

⭐️TROC DE VÊTEMENTS : 10h – 18h
échangez, donner, récupérez faites des trouvailles gratuitement dans ce troc de vêtements dément

⭐️ESPACE JEUX : 10h – 18h

LES CONCERTS DU FESTIVAL

⭐️13h : Let’s Pretend It’s Art sa guitare et sa voix pour un instant pop rock indé et folk ;)

⭐️16h : No Windmills pour du groov, bossa nova et blues rock à tout va

⭐️18h : From Salem prêtes à mettre le feu sur des riffs révoltés, du rock progressif et folk tamisé ;)

Ça va swingerrrrrr !!!!

️Samedi 20 Juin 2026
10h-20h
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12ème arrondissement, 181 avenue Daumesnil 75012 Paris

Gratuit et sans réservation :)

Le Canapé Noir organise son deuxième festival le samedi 20 juin à la Gare de Reuilly !
Le samedi 20 juin 2026
de 10h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement 181 avenue Daumesnil  75012 PARIS
https://www.instagram.com/p/DX7CpTxCJLV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==


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