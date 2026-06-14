Festival du Canapé Noir ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement PARIS samedi 20 juin 2026.

Réservez votre SAMEDI 20 JUIN

Pour cette 2ème édition, Le Canapé Noir vous réserve de nouveaux ateliers, des concerts, une exposition et une ambiance maxi festive !

LES DIFFÉRENTS ATELIERS

⭐️ARGILE : 10h-18h

sur ce stand qui pointe le bout de son nez, venez sculptez de la tête aux pieds ;)

⭐️DANSE ÉLECTRO : 11h30 / 14h30

2 sessions d’initiations à la danse électro seront animées par la superbe @shirley_soa !!!

⭐️JARDIN DES MOTS : 1ère partie de journée

le

jardin du 12 va pouvoir éveiller vos sens! l’occasion de les mettre à

profit sur le papier lors de sessions écritures et poésie

⭐️DIY ET COLORIAGES : 10h-18h

envie

de fabriquer son propre petit carnet, fanzine, de dessiner ou sculpter

le papier? vous trouverez votre bonheur et pourrez y mettre pleins de

couleurs

⭐️CARICATURES : 10h – 18h

soyez prêt.es à vous faire

refaire le portrait ! tout au long de la journée, des caricaturistes

sont prêts à vous déformer sur le papier :)

⭐️TROC DE VÊTEMENTS : 10h – 18h

échangez, donner, récupérez faites des trouvailles gratuitement dans ce troc de vêtements dément

⭐️ESPACE JEUX : 10h – 18h

LES CONCERTS DU FESTIVAL

⭐️13h : Let’s Pretend It’s Art sa guitare et sa voix pour un instant pop rock indé et folk ;)

⭐️16h : No Windmills pour du groov, bossa nova et blues rock à tout va

⭐️18h : From Salem prêtes à mettre le feu sur des riffs révoltés, du rock progressif et folk tamisé ;)

Ça va swingerrrrrr !!!!

️Samedi 20 Juin 2026

10h-20h

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12ème arrondissement, 181 avenue Daumesnil 75012 Paris

Gratuit et sans réservation :)

Le Canapé Noir organise son deuxième festival le samedi 20 juin à la Gare de Reuilly !

Le samedi 20 juin 2026

de 10h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement 181 avenue Daumesnil 75012 PARIS

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