Festival du conte Route de Kerlescan Carnac
mercredi 29 juillet 2026 · Route de Kerlescan · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Festival du conte
Route de Kerlescan Lieu dit la Petite Métairie Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-29
Cette année encore nous mêlons des moments de contes avec des conteurs professionnels et les associations de conteuses et conteurs bénévoles et un exposition avec les artiste Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac
A menu de l’édition 2026
Stage conte, atelier voix, atelier création d’illustration
Des moments de contes pour toutes les oreilles à partager, à déguster en famille.
Des apéros contes avec buvette et restauration sur place
Une carte blanche à l’association Il était une fois
Martine Compagnon et Patrik Ewen à l’affiche
Un espace librairie
Un final avec des surprises
Pour plus d’information sur le programme, consultez le site du festival https://apmcarnac.wixsite.com/festivalcontecarnac/aujourlejour
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Route de Kerlescan Lieu dit la Petite Métairie Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival du conte Carnac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE CARNAC
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