Festival du conte Route de Kerlescan Carnac

Informations pratiques

Carnac

Festival du conte

Route de Kerlescan Lieu dit la Petite Métairie Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-29

Cette année encore nous mêlons des moments de contes avec des conteurs professionnels et les associations de conteuses et conteurs bénévoles et un exposition avec les artiste Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac

​A menu de l’édition 2026 ​

Stage conte, atelier voix, atelier création d’illustration​

​Des moments de contes pour toutes les oreilles à partager, à déguster en famille.

​Des apéros contes avec buvette et restauration sur place

Une carte blanche à l’association Il était une fois

Martine Compagnon et Patrik Ewen à l’affiche

Un espace librairie

Un final avec des surprises

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Pour plus d’information sur le programme, consultez le site du festival https://apmcarnac.wixsite.com/festivalcontecarnac/aujourlejour

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Route de Kerlescan Lieu dit la Petite Métairie Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festival du conte Carnac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE CARNAC