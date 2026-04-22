Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival du dessin animé Japonais Cinétoile Toucy

Festival du dessin animé Japonais Cinétoile Toucy samedi 2 mai 2026.

Lieu : Cinétoile

Adresse : 40 Rue Paul Defrance

Ville : 89130 Toucy

Département : Yonne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Toucy

Festival du dessin animé Japonais

Cinétoile 40 Rue Paul Defrance Toucy Yonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Festival du dessin animé Japonais .
14h00 Mon voisin Totoro
17h00 Suzume
19h30 Scarlet et l’ éternité
22h00 Bella Donna
Et une collation japonaise offerte .   .

Cinétoile 40 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 04 36  cinetoile1@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du dessin animé Japonais

L’événement Festival du dessin animé Japonais Toucy a été mis à jour le 2026-04-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Toucy (Yonne)