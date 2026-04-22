Festival du dessin animé Japonais Cinétoile Toucy

Toucy

Festival du dessin animé Japonais

Cinétoile 40 Rue Paul Defrance Toucy Yonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Festival du dessin animé Japonais .

14h00 Mon voisin Totoro

17h00 Suzume

19h30 Scarlet et l’ éternité

22h00 Bella Donna

Et une collation japonaise offerte . .

Cinétoile 40 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 04 36 cinetoile1@orange.fr

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English : Festival du dessin animé Japonais

L’événement Festival du dessin animé Japonais Toucy a été mis à jour le 2026-04-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !