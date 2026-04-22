Festival du dessin animé Japonais Cinétoile Toucy
Festival du dessin animé Japonais Cinétoile Toucy samedi 2 mai 2026.
Toucy
Festival du dessin animé Japonais
Cinétoile 40 Rue Paul Defrance Toucy Yonne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Festival du dessin animé Japonais .
14h00 Mon voisin Totoro
17h00 Suzume
19h30 Scarlet et l’ éternité
22h00 Bella Donna
Et une collation japonaise offerte . .
Cinétoile 40 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 04 36 cinetoile1@orange.fr
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English : Festival du dessin animé Japonais
L’événement Festival du dessin animé Japonais Toucy a été mis à jour le 2026-04-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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