Festival du fauteuil rouge Ciné Tence Tence

Manifestation culturelle ayant pour objectif de promouvoir le cinéma comme vecteur de sensibilisation aux handicaps et à la différence. Diffusion des films en parallèle entre Tence et le Chambon/Lignon.
Ciné Tence 8 Rue St Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 46 44
English :
Cultural event to promote cinema as a means of raising awareness of disability and difference. Films shown in parallel between Tence and Le Chambon/Lignon.
