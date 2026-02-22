Festival du fauteuil rouge Ciné Tence Tence

Festival du fauteuil rouge

Ciné Tence 8 Rue St Agrève Tence Haute-Loire

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-11

2026-10-07

Manifestation culturelle ayant pour objectif de promouvoir le cinéma comme vecteur de sensibilisation aux handicaps et à la différence. Diffusion des films en parallèle entre Tence et le Chambon/Lignon.

Ciné Tence 8 Rue St Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 46 44

English :

Cultural event to promote cinema as a means of raising awareness of disability and difference. Films shown in parallel between Tence and Le Chambon/Lignon.

