Festival du film vert : Déplacés climatiques : sans toit ni droit, Star, Strasbourg

Festival du film vert : Déplacés climatiques : sans toit ni droit Mardi 10 mars, 19h45 Star Collectivité européenne d’Alsace

Alors que de plus en plus de personnes, oubliées du droit international, fuient la montée des eaux et les phénomènes météorologiques extrêmes, les pays les plus vulnérables au changement climatique n’ont d’autre choix que d’agir. Zoom sur les exemples du Bangladesh, de la Colombie et des îles Fidji.

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

Déplacés climatiques : sans toit ni droit