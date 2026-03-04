Festival du film vert : Une Chanson pour ma terre, Star, Strasbourg

Festival du film vert : Une Chanson pour ma terre Mardi 24 mars, 19h45 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T19:45:00+01:00 – 2026-03-24T21:41:00+01:00

Fin : 2026-03-24T19:45:00+01:00 – 2026-03-24T21:41:00+01:00

Ramiro Lezcano, professeur de musique dans une région rurale d’Argentine, découvre avec effroi que des avions pulvérisent des pesticides près des écoles, mettant en danger la santé de ses élèves. En réponse, lui et les enfants composent des chansons pour dénoncer ce problème, mais leur initiative rencontre une vive résistance de la communauté locale. Pour faire entendre leur protestation, Ramiro décide d’organiser un concert en plein champ : un « Woodstock environnemental »

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

Une Chanson pour ma terre Le Star UNA CANCION PARA MI TIERRA