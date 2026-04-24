Festival du Jeu Dés en Bulles Figeac

Figeac

Festival du Jeu Dés en Bulles

Espace Mitterrand, Place du Foirail Figeac Lot

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 10:00:00

fin : 2026-10-19 18:30:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24

Le Festival du Jeu "Dés en bulle" 2026 revient pour une nouvelle édition pleine de découvertes, de rires et de rencontres ! Pendant quelques jours, petits et grands sont invités à plonger dans l’univers du jeu sous toutes ses formes jeux de société, jeux traditionnels, nouveautés ludiques, espaces d’expérimentation et animations pour tous les âges.

Que vous soyez joueur occasionnel, passionné ou simple curieux, le festival est un lieu convivial où l’on partage, on apprend et on s’amuse ensemble

Le Festival du Jeu "Dés en bulle" 2026 revient pour une nouvelle édition pleine de découvertes, de rires et de rencontres ! Pendant quelques jours, petits et grands sont invités à plonger dans l’univers du jeu sous toutes ses formes jeux de société, jeux traditionnels, nouveautés ludiques, espaces d’expérimentation et animations pour tous les âges.

Que vous soyez joueur occasionnel, passionné ou simple curieux, le festival est un lieu convivial où l’on partage, on apprend et on s’amuse ensemble. Animations, tournois, ateliers et surprises rythmeront l’événement dans une ambiance chaleureuse et inclusive.

Venez jouer, explorer et célébrer le plaisir d’être ensemble autour du jeu !

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Espace Mitterrand, Place du Foirail Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 62 20 ludo.fedepartir@orange.fr

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English :

The Festival du Jeu "Dés en bulle" 2026 returns for another edition full of discoveries, laughter and encounters! For a few days, young and old alike are invited to plunge into the world of games in all their forms: board games, traditional games, playful novelties, areas for experimentation and entertainment for all ages.

Whether you’re an occasional gamer, an enthusiast or simply curious, the festival is a friendly place where you can share, learn and have fun together

L’événement Festival du Jeu Dés en Bulles Figeac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac