Festival du Livre Jeunesse 2026 : 4ème édition !, Espace Jean Cocteau, Monts

Festival du Livre Jeunesse 2026 : 4ème édition ! 14 et 29 mars Espace Jean Cocteau Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T17:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-29T17:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:30:00+02:00

Le festival du Livre jeunesse du réseau des bibliothèques Touraine Vallée de l’Indre… c’est reparti !

La 4ème édition se tiendra dans une dizaine de communes du 14 au 29 mars.

Dédicaces, lectures, ateliers, spectacles, films, jeux, exposition… Un événement pluridisciplinaire et participatif qui met en lumière auprès de tous les publics la richesse et la vitalité de la littérature jeunesse. Son objectif : sensibiliser les enfants et leurs parents au livre, à la lecture, à la créativité par la rencontre avec des auteur.rice.s et des illustrateur.rice.s.

Venez rencontrer les auteurs.ices invité.e.s : Gaëlle Duhazé, Emmanuel Bourdier et Moon Li !

Espace Jean Cocteau 17 rue de la vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques-tvi.touraine.fr/agenda/a-venir »}]

