Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Amélie les crayons et Yannick Jaulin chantent Bourvil

Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 22:45:00

fin : 2026-08-15 23:45:00

Date(s) :

2026-08-15

Amélie raconte Quand j’ai rencontré Bourvil, j’étais en âge de me marier 21 ans. C’est avec lui que j’ai découvert cette chose incroyable qu’est de chanter pour les gens. J’ai interprété Elle vendait des cartes postales et aussi Les crayons et elle a gardé ces crayons dans son nom de scène.

En 2023, Yannick Jaulin et l’équipe du Nombril du Monde lui proposent une carte blanche sur un artiste de son choix dans le fameux Jardin des Merveilles de Pougne-Hérisson. Elle choisit Bourvil… comme par hasard !

Elle fabrique un spectacle déambulatoire qu’on ne pouvait reprendre tel quel. C’est ainsi qu’est née cette idée farfelue de faire monter sur la grande scène Amélie les crayons, Bourvil et Yannick Jaulin.

Ce sera un trio unique et éphémère avec en espoir, cette naïveté nécessaire à la survie de l’espèce humaine.

Création Nombril

À partir de 8 ans .

Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Amélie les crayons et Yannick Jaulin chantent Bourvil

L’événement Festival du Nombril Amélie les crayons et Yannick Jaulin chantent Bourvil Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine