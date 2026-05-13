Festival du Nombril BADAAM & The Power Brass Pougne-Hérisson
Festival du Nombril BADAAM & The Power Brass Pougne-Hérisson vendredi 14 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril BADAAM & The Power Brass
Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14 20:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Fusion rap-rock
Badaam, c’est un trio angevin qui frappe fort une basse puissante, une batterie percutante, un flow tranchant.
Leur power rap pioche dans le rock des années 90, le hip-hop engagé et l’énergie brute du live.
Aujourd’hui, le groupe passe à la vitesse supérieure en s’entourant de The Power Brass, une section cuivres (sax & trombone) qui injecte un souffle nouveau à leur fusion rageuse.
Sur scène, le résultat est immédiat plus dense, plus festif, plus vivant.
Badaam & The Power Brass, c’est du rap qui cogne, du groove qui déborde, et des cuivres qui allume la mèche une claque live à ne pas manquer. .
Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English : Festival du Nombril BADAAM & The Power Brass
L’événement Festival du Nombril BADAAM & The Power Brass Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine
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