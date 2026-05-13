Pougne-Hérisson

Festival du Nombril BADAAM & The Power Brass

Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14 20:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Fusion rap-rock

Badaam, c’est un trio angevin qui frappe fort une basse puissante, une batterie percutante, un flow tranchant.

Leur power rap pioche dans le rock des années 90, le hip-hop engagé et l’énergie brute du live.

Aujourd’hui, le groupe passe à la vitesse supérieure en s’entourant de The Power Brass, une section cuivres (sax & trombone) qui injecte un souffle nouveau à leur fusion rageuse.

Sur scène, le résultat est immédiat plus dense, plus festif, plus vivant.

Badaam & The Power Brass, c’est du rap qui cogne, du groove qui déborde, et des cuivres qui allume la mèche une claque live à ne pas manquer. .

Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril BADAAM & The Power Brass

L’événement Festival du Nombril BADAAM & The Power Brass Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine