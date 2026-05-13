Festival du Nombril Baptiste Pizon Quartet Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Baptiste Pizon Quartet Pougne-Hérisson jeudi 13 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Baptiste Pizon Quartet
Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
On dit que ce chanteur pas connu accompagné de son Quartet n’est pas rock ni chanson française. Leurs rares apparitions ensemble sur scène sont paraît-il envoutantes et authentiques. Mais qu’en est-il vraiment ?
Auteur, compositeur, Baptiste, sur scène, a un côté envoûtant, dans le bon sens du terme.
Dans la veine de certains groupe de rock pour l’énergie, avec des textes bien ciselés et un charisme à la Jeff Buckley. .
Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English : Festival du Nombril Baptiste Pizon Quartet
L’événement Festival du Nombril Baptiste Pizon Quartet Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine
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