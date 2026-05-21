Festival du Nombril Causerie Jardin Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Causerie

Jardin 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:45:00

fin : 2026-08-13 22:45:00

Date(s) :

2026-08-13

Gilles van Kote

Thématique du 13 août Qu’est-ce que l’IA va changer dans les médias ?

Journaliste de sport puis d’environnement, Gilles van Kote est entré au Monde en 2000. Directeur du journal par intérim en 2014-2015, il en est désormais le directeur délégué chargé des relations avec les lecteurs. Il est également organisateur du Festival international de journalisme et président de l’association d’éducation aux médias et à l’information Entre les lignes.

Il sera là pour analyser et parler des Fakes news avec sérieux autour de trois causeries différentes durant les trois jours de festival. .

Jardin 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Causerie

L’événement Festival du Nombril Causerie Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine