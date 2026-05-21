Festival du Nombril Causerie Jardin Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Causerie

Jardin 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Cie Pièces et main d’œuvre

Sauvons le vrai du faux

Discussion animée par Frédéric Joly, journaliste en presse locale à Dijon, et auteur au sein de la compagnie Pièces et main d’oeuvre.

Dérèglements éditoriaux, chasse aux scoops, règne du clic et des réseaux sociaux les fake news sont de plus en plus contagieuses dans les rédactions et alimentent la défiance entre les citoyens et les médias. Comment les expliquer ? Comment se fabriquent-elles ? Comment lutter contre elles ? La situation est-elle différente dans les médias locaux et nationaux ? .

Jardin 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Causerie

L’événement Festival du Nombril Causerie Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine