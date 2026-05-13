Festival du Nombril Dérive, sur les traces d’Ulysse Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Dérive, sur les traces d’Ulysse Pougne-Hérisson jeudi 13 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Dérive, sur les traces d’Ulysse
Stabule Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13 12:15:00
Date(s) :
2026-08-13
Compagnie Ocus
Une grande épopée mythologique aux accents d’aujourd’hui où l’on croise les personnages écorchés de l’Odyssée.
Un héros, ça laisse des traces et des cicatrices dans son sillage.
Dans une rhapsodie aux échos méditerranéens, au travers de voix chantées, parlées, scandées, Dérive incarne la parole du peuple des angles morts. On croise alors la route d’un cyclope blessé par les préjugés, d’un équipage d’hirondelles, d’une magicienne souillée, de sirènes en écran de fumée, etc.
Et pendant ce temps… Pénélope ? .
Stabule Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English : Festival du Nombril Dérive, sur les traces d’Ulysse
L’événement Festival du Nombril Dérive, sur les traces d’Ulysse Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine
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