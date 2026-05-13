Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Dérive, sur les traces d’Ulysse

Stabule Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14 20:45:00

Date(s) :

2026-08-14

Compagnie Ocus

Une grande épopée mythologique aux accents d’aujourd’hui où l’on croise les personnages écorchés de l’Odyssée.

Un héros, ça laisse des traces et des cicatrices dans son sillage.

Dans une rhapsodie aux échos méditerranéens, au travers de voix chantées, parlées, scandées, Dérive incarne la parole du peuple des angles morts. On croise alors la route d’un cyclope blessé par les préjugés, d’un équipage d’hirondelles, d’une magicienne souillée, de sirènes en écran de fumée, etc.

Et pendant ce temps… Pénélope ? .

Stabule Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Dérive, sur les traces d’Ulysse

L’événement Festival du Nombril Dérive, sur les traces d’Ulysse Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine