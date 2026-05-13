Festival du Nombril Face aux arbres Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Face aux arbres Pougne-Hérisson vendredi 14 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Face aux arbres
Prieuré Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:15:00
fin : 2026-08-14 20:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Céline Cossard
C’est l’histoire d’un bébé qui tombe amoureux d’un frêne, d’un homme qui se souvient du marronnier, compagnon de ses jeux d’enfant… C’est l’histoire d’une femme, d’un sapin, d’un chêne perché au cœur de la forêt et d’un cèdre, arbre-monde…
5 histoires pour raconter notre relation aux arbres, pour décrire l’amitié qui peut naitre entre deux êtres aussi différents que l’humain, pressé et l’arbre immobile…
5 images en spirale, en feuille qui tombe, en écureuil qui fait des galipettes.
Ce spectacle est une expérience émouvante et immersive dans le monde des arbres.
Tout public à partir de 4 ans .
Prieuré Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival du Nombril Face aux arbres
L’événement Festival du Nombril Face aux arbres Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres)
- Veillée Redorer la vieillesse Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 29 mai 2026
- L’écrit et ses imaginaires Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 5 juin 2026
- Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir !, Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson 7 juin 2026
- Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson 7 juin 2026
- La fête de la Saint-Jean au Nombril Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 13 juin 2026