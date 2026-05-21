Festival du Nombril Goldi Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Goldi

Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 22:45:00

fin : 2026-08-13 00:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Par Johnny Seyx.

Oubliez ce que vous pensiez savoir et découvrez enfin toute la vérité sur Boucle d’Or et le Gangsta rap. Avec audace et précision, GOLDI assemble les pièces d’un puzzle dont la portée dépasse le simple divertissement. Un spectacle riche en enseignements, quelque part entre la conspiration inconséquente, la comédie musicale post-moderne et la révélation historique de premier plan.

À partir de 10 ans .

Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Goldi

L’événement Festival du Nombril Goldi Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine