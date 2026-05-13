Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Justin

Prieuré Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:15:00

fin : 2026-08-13 15:15:00

Date(s) :

2026-08-13

Compagnie RU

Justin boit juste un verre avant de rentrer quand sa femme lui pose un ultimatum c’est l’alcool ou elle. Il a la soirée pour prendre une décision et questionner son rapport à l’alcool.

Justin parle d’alcoolisme. Celui que nous connaissons tous et toutes de près ou de loin. Pas celui du vin blanc à 8 heures du matin, pas celui qu’on cache, pas celui qui est réservé aux piliers de comptoirs, aux poivrots, aux ivrognes.. Mais celui qui est ordinaire, commun, acceptable, normal quoi. Celui qui nous aide à sociabiliser, qui donne du courage, de la joie ou du réconfort selon les circonstances, celui qui n’est pas vraiment de l’alcoolisme puisque si on voulait on pourrait arrêter…

Accoudé au comptoir, Justin s’adresse au public et partage avec lui ses réflexions, son déni, ses coups de gueules, ses faiblesses avec pour seul partenaire de jeu son téléphone.

À partir de 14 ans .

Prieuré Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Justin

L’événement Festival du Nombril Justin Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine