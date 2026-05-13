Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Les trois pitons

Stabule Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Cie Car’Avan

Des contes qu’on croirait tombés, là, par hasard… Ils prennent racine et s’agrippent aux parois abruptes des trois pitons du Carbet.

Matinik, peyi mwé….

Silences de forêt… Tracées de survie… Chant de rivières…

Ces roches, couvertes d’une impénétrable végétation, font écho à nos vies et nous renvoient à nous-mêmes avec nos grandeurs, nos failles, nos éclats de rire et notre délire d’être au monde.

L’art de conter de Jean L’Océan s’enfonce dans la terre glaise de son île métissée et volcanique. .

Stabule Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Les trois pitons

L’événement Festival du Nombril Les trois pitons Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine