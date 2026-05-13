Festival du Nombril Les trois pitons Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Les trois pitons Pougne-Hérisson samedi 15 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Les trois pitons
Stabule Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Cie Car’Avan
Des contes qu’on croirait tombés, là, par hasard… Ils prennent racine et s’agrippent aux parois abruptes des trois pitons du Carbet.
Matinik, peyi mwé….
Silences de forêt… Tracées de survie… Chant de rivières…
Ces roches, couvertes d’une impénétrable végétation, font écho à nos vies et nous renvoient à nous-mêmes avec nos grandeurs, nos failles, nos éclats de rire et notre délire d’être au monde.
L’art de conter de Jean L’Océan s’enfonce dans la terre glaise de son île métissée et volcanique. .
Stabule Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival du Nombril Les trois pitons
L’événement Festival du Nombril Les trois pitons Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres)
- Veillée Redorer la vieillesse Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 29 mai 2026
- L’écrit et ses imaginaires Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 5 juin 2026
- Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir !, Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson 7 juin 2026
- Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson 7 juin 2026
- La fête de la Saint-Jean au Nombril Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 13 juin 2026