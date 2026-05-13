Festival du Nombril Loïc Lantoine Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Loïc Lantoine Pougne-Hérisson samedi 15 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Loïc Lantoine
Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Francois Pierron et moi-même sommes tellement heureux et fiers de revenir au Nombril du Monde que désormais on demande à tout le monde de nous vouvoyer.
On a un peu peur aussi puisqu’on y dévoilera nos nouvelles chansons dans un gala à l’américaine créé pour l’occasion, notre entrée de scène se fera en rappel depuis un hélicoptère piloté par Yannick Jaulin lui-même, et nos habits seront neufs, étiquettes apparentes.
Heureux, donc, de venir démêler le vrai du faux en votre compagnie, on se voit en août et d’ici là, méfiez-vous des menteries. Loïc. .
Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English : Festival du Nombril Loïc Lantoine
L’événement Festival du Nombril Loïc Lantoine Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine
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