Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Loïc Lantoine

Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Francois Pierron et moi-même sommes tellement heureux et fiers de revenir au Nombril du Monde que désormais on demande à tout le monde de nous vouvoyer.

On a un peu peur aussi puisqu’on y dévoilera nos nouvelles chansons dans un gala à l’américaine créé pour l’occasion, notre entrée de scène se fera en rappel depuis un hélicoptère piloté par Yannick Jaulin lui-même, et nos habits seront neufs, étiquettes apparentes.

Heureux, donc, de venir démêler le vrai du faux en votre compagnie, on se voit en août et d’ici là, méfiez-vous des menteries. Loïc. .

Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Nombril Loïc Lantoine

L’événement Festival du Nombril Loïc Lantoine Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine