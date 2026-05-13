Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Mémé les watts

Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:45:00

fin : 2026-08-14 17:45:00

Date(s) :

2026-08-14

Mémé les watts, ce sont 3 musiciens de haute voltige et un chanteur survolté !

Ils dépoussièrent des standards qui faisaient vibrer nos aïeux du temps de la TSF.

Ce groupe rétro-actuel expédie Trenet à Buenos Aires, relit Riquita façon Reggae, émeut avec Mouloudji version orientale, donne à Bourvil des airs Jazzy et passe Stromae à la moulinette musette.

Une chose est sûre, la bande à Mémé met le feu partout où elle passe ! .

Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Nombril Mémé les watts

L’événement Festival du Nombril Mémé les watts Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine